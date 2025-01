Un exjefe de la F1 advierte Lawson sobre batir a Verstappen: "Nadie lo ha conseguido"

Max Verstappen tendrá un nuevo compañero en Red Bull, Liam Lawson. Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Alexander Albon y el último Sergio Pérez, forman una larga lista de pilotos que tienen dos cosas en común: han sido compañeros del neerlandés y todos acabaron perdiendo ante el ahora tetracampeón del mundo de Fórmula 1.

Ahora es el turno de Liam Lawson, el neozelandés ocupará el otro asiento de Red Bull, tras la salida de 'Checo' Pérez. Guenther Steiner, antiguo jefe del equipo Haas F1, ha querido mandarle una advertencia: "Si Liam intenta batir a Max, ¡buena suerte con eso! Nadie lo ha conseguido".

No es el primero, ya le avisó el padre de Max Verstappen, quién comentó en 'DAZN' sobre Lawson: "Que no intente igualar el ritmo de Max".

Además el italiano ha explicado en 'GPblog' cuál debería ser la estrategia del nuevo piloto de Red Bull: "Si Liam es inteligente, simplemente se ve a sí mismo como el número dos e intenta aprender un año lo mejor que pueda e intentar acercarse a Max lo máximo posible".

Guenther Steiner ha concluido que el neozelandés deberá asumir su 'rol' en la fábrica austriaca, porque de lo contrario: "Vive con eso y entra en ese con una visión clara de ello. Es su única oportunidad. De lo contrario, si intenta lo que intentaron los otros. Vencer a Max, buena suerte con eso. No va a suceder. No va a suceder. Tienes que ser realista sobre lo que puedes y no puedes hacer. El tipo (Lawson) es bueno y además se esfuerza mucho".