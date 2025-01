El expiloto de la F1 que duda de Red Bull sin Newey: "Verstappen está esperando con nerviosismo..."

"No sé si podrán luchar con McLaren y Ferrari..."

A menos de dos meses de empezar la temporada de Fórmula 1, parece que Red Bull ya no es el claro 'favorito' por encima de McLaren y Ferrari, y por lo tanto va ser más difícil para Max Verstappen revalidar el título.

La escudería austríaca no ha podido contar con el gran ingeniero de la aerodinámica Adrian Newey para esta próxima temporada, tras su marcha a Aston Martin. Una pieza clave en los títulos de Red Bull y del Verstappe. Newey es considerado un genio de la aerodinámica, con un total de 25 coronas: 12 Mundiales de Constructores y 13 de Pilotos, en diferentes escuderías como McLaren, Williams y, en su última etapa, en Red Bull.

"Lo que más le preocupará a Max es que el RB20 perdió ritmo a medida que McLaren y Ferrari mejoraban. Estará esperando con nerviosismo si se han recuperado o no. Adrian Newey dejó el equipo a mitad de la temporada pasada. ¿Pueden los que están detrás de Newey solucionar el problema de Red Bull? Si no pueden, no creo que pueda luchar con los McLaren o los Ferrari" ha confesado en 'Sky Sports' Martin Brundle, expiloto de F1.

Sin embargo, Brundle no ha descartado que en el caso de la escudería de las bebidas energéticas tenga un buen coche, Max Verstappen sea el principal candidato: "Veremos si Red Bull ha mejorado su coche. Esa es la clave. Si Red Bull ha actualizado con éxito su monoplaza y Verstappen está en forma, seguirá siendo el hombre a batir por el título porque Oscar Piastri podría quitarle puntos a Lando Norris, y Lewis Hamilton y Charles Leclerc podrían quitarse puntos entre sí”.

Desde dentro de la fábrica austríaca se muestran esperanzados por el monoplaza del 2025, ha afirmado Helmut Marko en 'Sport Bild': "No hablo del contenido de los contratos, pero confiamos en poder darle a Max un buen coche pase lo que pase. Nuestros ingenieros han hecho buenos progresos con los datos, así que somos optimistas. Max tiene contrato con nosotros hasta finales de 2028. También sé lo leal que es a Red Bull y lo agradecido que está. Por eso seguirá siendo piloto de Red Bull en 2026, y entonces como pentacampeón del mundo".