Adrian Newey explica por qué dejó Red Bull para 'guiar' a Fernando Alonso en Aston Martin

Adrian Newey comenzará a trabajar en las instalaciones de Aston Martin en Silverstone el próximo mes de marzo con el reglamento de 2026 entre ceja y ceja.

Lawrence Stroll ha depositado toda su confianza en el ya exingeniero de Red Bull, el que más títulos ha ganado en la historia, para que guíe al equipo camino hacia las victorias y los títulos.

Apenas un mes antes de comenzar su nuevo periplo, el británico ha concedido una entrevista a 'Auto Motor und Sport' en la que, entre otros aspectos, ha hablado de Fernando Alonso.

Eso sí, si le hubieran preguntado hace un año, Newey nunca hubiera imaginado su salida de la escudería austriaca.

"Creo que si me hubieras dicho hace 12 meses que dejaría Red Bull (lo hizo en abril) y que ahora finalmente empezaría de nuevo, habría dicho 'No, estás loco'", ha explicado.

Y es que escándalos como el de Christian Horner parece que cambiaron su opinión: "Pero por varias razones sentí que no sería fiel a mí mismo si me quedaba en Red Bull, así que la primera decisión difícil fue si quedarme en Red Bull o no. Así que llegué a la conclusión de que si era honesto conmigo mismo, no podía quedarme".

Ahora, de la mano de un Fernando Alonso que según él debería tener más títulos, confía en volver a reinar en el 'Gran Circo'.

"Creo que el hecho de que sólo haya ganado dos campeonatos del mundo no refleja, sobre el papel, sus capacidades en absoluto", ha señalado. El 'hype' está por las nubes.