Un excompañero de Alonso carga contra Briatore: "Tenerlo de mánager fue mi mayor error"

Nelson Piquet Jr, compañero del asturiano en la segunda etapa de Renault, habla sobre su etapa en la escudería francesa con Flavio Briatore como mánager.

Franco Colapinto ha comenzado su primera temporada con el equipo Alpine. Aunque el piloto argentino se subió en la séptima carrera del año pasado, este es el primer año en el que el nº43 empieza de inicio una temporada. Sin embargo, estos 11 meses no han sido fáciles para el argentino, quien no pudo sumar ningún punto en 2025 y en estas primeras carreras del campeonato solo ha sumado un punto frente a los 15 de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Una presión que se multiplica si quien está al frente del equipo es Flavio Briatore. El italiano siempre ha destacado por ser un jefe exigente con sus pilotos y en Alpine, con normativa y motor nuevo, no iba a ser para menos.

Esto es algo que sabe bien Nelson Piquet Jr, excompañero de Fernando Alonso en la segunda etapa de Renault (2008 y parte de 2009), y quien tuvo a Briatore ya no solo como jefe, sino como mánager: "La mayor diferencia entre Franco y yo es que, estoy casi seguro, de que él tiene su mánager. Le rodea buena gente, el mayor error para mí fue tener a Flavio como mánager, como mentor".

"Debimos tener a alguien que nos aconsejara, que protegiera mis intereses. Él tenía seis, siete u ocho pilotos… yo era sólo un número del juego. Él hacia lo que necesitaba con el puzzle para tener un beneficio mayor", dijo el piloto brasileño, en declaraciones que recoge el medio 'GrandePremio'.

Además, Piquet Jr ha aprovechado para dar un consejo a Colapinto:"Si Franco tiene a su alrededor a las personas adecuadas, que miren por sus intereses… creo que es lo más importante".

"Cuando estás en una agencia con muchos deportistas, no eres la prioridad. Lo importante es tener alguien a tu lado que realmente mire por ti", concluyó el piloto de 40 años.