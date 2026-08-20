El cómico gesto del jefe de Honda en rueda de prensa: "Pregúntame cualquier cosa excepto..."

Shintaro Orihara ha sido el principal protagonista del acto con los medios celebrado en Zandvoort, donde el japonés bromeaba con algunas de las incógnitas más comentadas sobre el nuevo monoplaza de Alonso.

La Fórmula 1 está de vuelta en Países Bajos, donde Zandvoort será una exigente prueba para Aston Martin. Los de Silverstone introdujeron en Hungría un importante paquete de mejoras que permitieron a Fernando Alonso clasificar por primera vez este año a Q2, este fin de semana se esperan más mejoras en el AMR26.

Concretamente un nuevo motor Honda, que aumentaría notablemente la potencia del coche y que ya ha sido probado sobre la pista. Fue en Hungaroring, donde Aston Martin aprovechó el 'filming day' para firmar unas primeras vueltas satisfactoriamente con el nuevo motor.

Antes del fin de semana, durante la rueda de prensa, el jefe de la marca japonesa ha tenido un divertido detalle con los periodistas allí presentes. Shintaro Orihara apareció con una gran sonrisa y un papel a modo de cartel: "Pregúntame cualquier cosa... excepto CV o tiempo por vuelta. Buen intento, eso sí", indicaba el llamativo mensaje del japonés. Una broma firmada por el equipo HRC que Orihara protagonizaba en la mañana del jueves.

Por lo tanto tocará esperar para ver el rendimiento en competición de esta nueva unidad de potencia. Este Gran Premio contará con 'sprint', para la que se espera lluvia según las previsiones meteorológicas. No parece un problema para Fernando, que siempre logra sacar lo mejor de sí a pesar de las circunstancias, aunque habrá que ver si este nuevo coche finalmente está a la altura del talento del asturiano y le permite comenzar a sumar puntos en la clasificación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido