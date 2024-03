Esta Fórmula 1 de 2024 ha comenzado como terminó la del año pasado. Red Bull sigue dominando y nadie puede con Max Verstappen. El neerlandés acumula dos victorias y ya camina hacia su cuarto campeonato del mundo consecutivo en el Gran Circo.

Muchos fans tachan esta F1 de aburrida. Y Alex Albon, piloto de Williams, dice que para nada es así. Llega a decir que es una "vergüenza" estas palabras sobre la competición. Según su criterio, que casi siempre gane Verstappen no es sinónimo de una competición aburrida.

Así lo dice en el podcast 'Beyond The Grid': "En cierto forma me parece un poco vergonzoso escuchar ciertos comentarios sobre Max y que es una temporada aburrida, porque no es así de ningún modo, al menos desde mi punto de vista".

"Si sacas a Verstappen de la ecuación, te encuentras con una de las parrillas más apretadas de la historia en la F1. E incluso si incluyes a Max, sigue siendo la parrilla más apretada en la F1", dice Albon, que todavía no ha podido puntuar ni en Bahréin ni en Arabia Saudí.

"Es difícil no pensar en Verstappen porque al fin y al cabo es el líder del certamen y ya sabemos que todos se centran en el líder. Pero la carrera por atrás es sumamente intensa", expresa el piloto tailandés, que sigue muy por delante de su compañero, Logan Sargeant.

Y sentencia en estas palabras: "Por poner un ejemplo, entramos en boxes dos vueltas demasiado tarde en Bahréin durante la carrera y perdimos seis posiciones, pasamos del puesto 11º al 15º. Eso indica lo apretado que está todo".