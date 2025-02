El esperanzador mensaje de un ingeniero de Aston Martin: "Seguro que el coche de 2025..."

Aston Martin ha sido quinto equipo en la parrilla de la Fórmula 1. Con muchísima diferencia por detrás de Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren. Y su objetivo para esta temporada 2025 es recortar esa brecha para que con la llegada del nuevo reglamento puedan volver a estar arriba como lo estuvo Fernando Alonso con sus ocho podios.

El ingeniero de Aston Martin Jordi San Andrés, en 'SoyMotor', ha hablado del trabajo del equipo en sus futuros coches: "Estamos trabajando mitad en proyectos 2025 y mitad 2026...".

"El coche de 2025 será mejor que el del año pasado seguro, hemos trabajado muchísimo. Pero también hay que tener en cuenta que los otros nueve coches también serán mejores. El coche será mejor, todos hemos trabajado para poder estar más arriba, pero es un año bastante continuista. El objetivo es estar lo más arriba posible, pero hay que mantener los pies en la tierra. Todo puede pasar cuando pongas el coche en pista, estamos ansiosos de que llegue el test de Baréin", dice el ingeniero de desarrollo de la escudería de Silverstone.

Eso sí, cree que todos los equipos estarán en esa mejora: "Todo el mundo parte con las mismas oportunidades, desde el que quedó último hasta el que ganó. Todo el mundo puede ganar en 2026".

El nuevo túnel de viento

A pesar de los rumores sobre el túnel de viento y su uso reciente, el ingeniero San Andrés confirma que todavía no están trabajando con el coche en la nueva fábrica: "No tenemos los coches ahí aún. No hemos hecho la transición, pero el ventilador ya funciona. Dentro de poco podremos usarlo".

También a la espera de que Adrian Newey comience su trabajo. Será a principios de marzo cuando el ingeniero más laureado de la Fórmula 1 se ponga en marcha.