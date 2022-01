Josef Newgarden, doble campeón de la IndyCar, ha criticado duramente a la Fórmula 1. El piloto, uno de los grandes nombres de la competición, no es precisamente un gran fan de la F1 y parece que ve bien que Andretti no haya podido comprar Sauber para entrar en el Gran Circo.

"A mí la F1 no me parece un campeonato de pilotos", afirma de manera contundente el doble campeón de la Indy.

Porque, para Newgarden, esto es otra cosa: "Es un campeonato de constructores. Son capaces de fabricar los coches más rápidos del mundo, pero con un gran presupuesto que no es ni muchos menos razonable".

"Cuanto más mayor soy más veo la F1 por la televisión. No es ese el lugar en el que quiero estar, realmente", cuenta.

Para él, como piloto, el mejor sitio es la IndyCar: "Cuando tienes un gran nivel quieres correr y tener la opción de ganar carreras y el campeonato, sin importar el equipo en el que estés".

"Por eso la IndyCar es el campeonato donde hay que estar. Aquí tienes el coche para competir", relata.

Eso sí, por si acaso, no se cierra las puertas: "La F1 no es tan atractiva en este sentido... pero nunca digas nunca jamás. No sabes cómo puede evolucionar todo. Me gustaría tener esa experiencia".