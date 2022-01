El Plan ya está en marcha... y ya tiene sonido. El Alpine A522, que se presentará oficialmente las próximas semanas, ha rugido por primera vez públicamente este viernes.

La escudería de Fernando Alonso y Esteban Ocon lo ha mostrado a través de las redes sociales ante la locura de todos sus aficionados, que han celebrado este simple gesto. Muchas de las respuestas a ese tuit mencionaban el famoso Plan de Alonso.

Mientras el español sigue trabajando en la pretemporada después de pasar por el quirófano. En la fábrica de Enstone trabajan al 100% en el nuevo monoplaza. Y aparecen noticias esperanzadoras. Por ejemplo un nuevo motor que añadirá potencia al monoplaza.

La Fórmula 1 prevé mucha igualdad con el nuevo reglamento. Incluso Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha apuntado que en las primeras carreras hasta seis coches podrían aspirar a llevarse la victoria.

Con respecto a la adaptación a los nuevos monoplazas, Alonso ha pedido paciencia. Cree el asturiano que no sólo el simulador será necesario: todos los pilotos necesitarán rodaje en las primeras pruebas del campeonato.

El motor Alpine ya ha arrancado y el Gran Circo está a punto de vivir su temporada 2022. Una temporada que será fundamental para ver el rendimiento de todos los equipos en el próximo lustro.

ATTENTION: This 𝙞𝙨 the sound of our fire-up 💥

Heralding a new era of #Alpine innovation and progress. Pushing the boundaries of #F1 technology. Showcasing the collaborative spirit between Enstone and Viry. This is the birth of the #A522. This is our very first 2022 fire-up. pic.twitter.com/mmemLxhDvB