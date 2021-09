Sergio Pérez no es amigo de estas clasificaciones al sprint que está probando la Fórmula 1 esta temporada. El mexicano, piloto de Red Bull, afirma que en Monza, en el GP de Italia, "no ha pasado nada" y que es "aburrido".

"No veo el beneficio de esto. No ha pasado nada. Es aburrido para aficionados, para pilotos... No siento que aporte nada. Veremos qué piensan los fans y si están contentos", afirmó.

El mexicano cree que todo tiene que ver con los coches actuales: "Para adelantar se necesita una delta muy grande entre los coches".

"Hay que tener algún tipo de degradación para lograr eso", cuenta el azteca.

Y es que todo podría cambiar si hubiera más adelantamientos: "Con estas regulaciones es complicado. Si se reduce la delta a la mitad quizá pueda aportar algo, porque a los aficionados les gustaría ver eso".

Pérez también apunta a la elección de los circuitos. De momento, se ha probado en Silverstone y en Monza, y la siguiente parada sería Interlagos, si es que se corre en Brasil.

"Las pistas son equivocadas. No sé dónde podría ser un buen lugar para probar esto, quizá intentar algo con el DRS...", sentencia.

