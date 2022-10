McLaren está más que mosqueada por la par ellos leve sanción a Red Bull. La FIA ha puesto ya su castigo para los de las bebidas energéticas por infringir el techo de gasto, y tendrán que pagar una multa de 7 millones, además de poder usar un 10% menos su túnel de viento para 2023.

En ese sentido, los naranjas, por medio de Andreas Seidl, tienen claro cómo ven ellos las explicaciones de Christian Horner, jefe de Red Bull.

"Fue un cuento de hadas de una hora. No le escuché. No me interesa", dijo en declaraciones que recoge 'Sky Sports'.

Y prosigue: "La FIA ha hecho un buen trabajo... con las auditorías. Nueve equipos lo hicieron bien. Uno hizo una infracción".

"Lo malo, que la sanción no se ajusta a la infracción al menos desde mi punto de vista. Espero que de cara al futuro haya penalizaciones más estrictas", afirma.

En ese sentido, añade: "Si hay alguna infracción, espero que reciba una penalización acorde".

"Porque hablamos de esto a comienzos de año. Se ajustó el techo presupuestario. Se dejó claro en la reunión que la FIA no beneficia al que cometa infracciones", sentencia.