Madrid quiere albergar un Gran Premio de Fórmula 1 para 2026. La intención es clara y mientras trabajan en su organización, la Fórmula 1 le empieza a echar un ojo. Y están tan atentos que su CEO, Stefano Domenicali, empieza a analizar qué sitio puede tener en el calendario el circuito madrileño.

En una entrevista con el diario 'AS', Domenicali actualizó la situación de Madrid como circuito: "Es cierto que Madrid quiere organizar un gran premio. Es un hecho. Es algo súper positivo para la situación actual de la F1. Pero tenemos contratos que respetar. En los próximos, no quiero decir meses, tomaremos la decisión correcta tomando en consideración la oferta".

"No creo que sea posible albergar dos grandes premios en España, pero no quiero descartarlo. Es algo que en Europa puede suceder, como la rotación. Es cuestión de entender la complejidad del calendario. No creo que después de 2026 estemos en situación de tener dos carreras en Europa en el mismo país a menos que algo cambie", añadió.

Estas palabras de Domenicali implican que la Fórmula 1 tiene intención de elegir a Madrid o Barcelona, siendo el mejor de los casos la rotación entre ambos. Eso sí, el dirigente italiano no da un favorito entre ambos circuitos: "No quiero ser irrespetuoso con ninguno. Los dos (Madrid y Barcelona) conocen la situación y están preparando la mejor propuesta para ser evaluada. Puedo decir que el efecto de Madrid influye en lo que Barcelona quiere hacer en el futuro. La competición genera este aspecto positivo".

Pese a no mojarse a la hora de escoger ubicación para el Gran Premio de España en el futuro, Domenicali sí tranquilizó a los fans destacando que el país no se quedará sin carrera en el calendario: "España es una parte muy importante, no solo por tradición, sino por futuro. Vivimos una nueva primavera con Fernando Alonso, Carlos Sainz, la atención de los medios y los fans. España tiene que estar en el calendario de la Fórmula 1. Te puedo garantizar que seguirán en él".