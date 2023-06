Su mejor clasificación de la temporada y a por el primer podio de este 2023. Esa es la misión de Carlos Sainz en el Gran Premio de España después de haber clasificado segundo por detrás de Max Verstappen. La pole era imposible. La diferencia entre el neerlandés y el resto era enorme.

Por ello Sainz asume que su objetivo es el podio. La victoria sólo le podría llegar si algo pasad por delante: "Salgo a darlo todo desde la salida para poder pelear por el podio... y si Max hace algo extraño, aprovecharlo", ha expresado el piloto madrileño.

Las mejoras le han beneficiado: "Me siento muy bien porque he logrado extraer todo el potencial del coche sel domingo, complicado con tantas mejoras, hacerlo de fase en fase de la qualy, en pleno proceso de entender este coche".

"Ha sido una clasificación apretada. Me apetecía hacerla bien en casa pero las buenas vueltas han salido bien. Voy cómodo, rápido, entiendo mejor el coche en cada carrera y a ver si a partir de este fin de semana... el plan es sacarlo todo y regalar el primer podio a la afición, hoy ya hemos hecho parte del trabajo, pero será difícil aguantar el ritmo de carrera que no es nuestro punto mejor", ha asegurado el piloto de Ferrari.

Sobre Charles Leclerc, que se ha quedado fuera en la Q1, no entiende muy buen cuál ha sido el problema: "No sé que le ha pasado a Charles, pero seguimos con esa ventana estrecha de rendimiento y a veces te funciona a tí y no al otro coche, que va cambiando mucho el equilibrio".

"Los cambios que hemos traído eran para mejorar sobre todo el paso por curva lenta y creo que esto ya lo hemos superado, que es lo que nos dificultaba más el pilotaje y hacía más impredecible el coche", sentenció el piloto español, que firmó este sábado su mejor clasificación del año. ¿Llegará el primer podio?