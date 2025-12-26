El discurso del jefe de Honda sobre el motivo por el que eligieron Aston Martin: "Se han fortalecido..."

Koji Watanabe, jefe de los motores Honda, espera muy buenos resultados de su unión con Aston Martin: "Hay compromiso y dedicación...".

Honda y Aston Martin ya trabajan juntos. Son ambiciosos para 2026 y creen que pueden construir el coche que convierta a Fernando Alonso en tricampeón de la Fórmula 1. Un reto mayúsculo.

El jefe de Honda Racing, Koji Watanabe, ha explicado en 'Motorsport' cuáles son los motivos por los que han elegido Aston Martin después de abandonar Red Bull: "Siempre hemos sido cuidadosos con la selección de nuestros socios. En este caso, me impresionó mucho el liderazgo del equipo, la pasión y visión del presidente ejecutivo, Lawrence Stroll. Es muy competitivo, siempre con la mirada puesta en el éxito. Es realmente impresionante".

Porque Honda siempre quiere estar en el Gran Circo: "Creo que Honda probablemente no pueda vivir sin la F1. Sin embargo, si nos centramos específicamente en la tecnología, los cambios en la regulación de la unidad de potencia para 2026 fueron un factor importante en la decisión de Honda de regresar a este deporte".

Hay más elogios para Aston Martin, que ha evolucionado muchísimo desde que Lawrence Stroll llegó: "El deseo de éxito se refleja en las nuevas instalaciones del Campus Tecnológico AMR, pero también en cómo la organización se ha fortalecido en los últimos años con personal mucho más experimentado".

"El compromiso y la dedicación del equipo son muy fuertes, y esto nos resultó muy atractivo", cierra Watanabe.

Honda ya 'arrancó' su motor y el AMR26 diseñado por Adrian Newey está muy avanzado. Ha comenzado la cuenta atrás para el mundial 2026.