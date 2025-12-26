Un agente de MotoGP advierte a Ducati sobre la renovación de Márquez: "No tienen la solidez económica..."

Carlo Pernat, mítico agente de MotoGP, cree que Ducati está en serios problemas para ampliar el contrato de Marc Márquez.

A finales de 2026 finalizan todos los contratos de los pilotos de MotoGP. Llega una nueva reglamentación y habrá muchos cambios en la parrilla. También Marc Márquez, campeón con Ducati nada más llegar. Pero tendrá muchos pretendientes, claro. Uno de ellos será Honda, su equipo de toda la vida.

Carlo Pernat, mítico agente de MotoGP, ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' que Ducati debería tener cuidado con la renovación de Marc.

"Ya lo he dicho antes... los teléfonos llevan meses sonando. El problema Márquez - Ducati es sin duda grave, porque Ducati quiere retenerlo, pero nunca tendrá la solidez financiera de Honda", avisa Pernat.

Los movimientos comenzarán en breves. En cuanto arranque el próximo mundial, equipos y pilotos ya estarán en plenas negociaciones: "Todo para el año que viene se concretará en los primeros cuatro o cinco GP".

La nueva MotoGP

Ahora que Liberty Media ha llegado a MotoGP, el mundo del motor se pregunta si alcanzarán los niveles de la Fórmula 1. Pero Pernat está convencido de que no será así.

"MotoGP nunca será como la Fórmula 1. Pueden intentarlo con la comunicación, el marketing y ciertas decisiones, pero serían los propios líderes de MotoGP quienes evitarían que se convirtiera en una simple F1 de dos ruedas", dice Carlo Pernat justo antes de que arranque la pretemporada.