Venía avisando... y el que avisa no es traidor. Tras quejarse en distintas situaciones de la temporada por las salidas de pista de algunos pilotos en el arranque de carrera, Fernando Alonso tomó nota y cumplió con su 'amenaza' en Sochi.

El bicampeón del mundo llegó a la curva 2 de la primera vuelta en cuarta posición, pero se saltó la chicane yéndose por la escapatoria y eludiendo todo el tráfico.

El ovetense no recibió sanción por dos motivos: primero, porque regresó a pista por detrás del piloto que le precedía, George Russell; después, porque respetó los límites de velocidad y la señalización.

Con ello en la mano, Michael Masi, director de carrera de la FIA ha explicado por qué "no hacía falta investigar".

"No se libró, si te fijas, en cualquier carrera, cuando las primeras curvas cuentan con escapatorias de este tipo, los pilotos tienen que salir de la curva detrás del piloto que estaba delante de ellos antes de entrar la curva. Y Fernando lo hizo muy rápido", ha señalado el australiano.

"Desde 2019, los pilotos lo solicitaron después de una penalización a Sergio Pérez. A partir de entonces, en las primeras tres curvas el piloto debe salir de las curvas en la misma posición en la que entró, o se le solicitará que devuelva la posición", ha añadido Masi.

Fernando, por su parte, justificó su acción por la situación en la que se encontraba... aunque a buen seguro a principios de temporada no lo hubiera hecho: "Me tuve que saltar la chicane porque casi me llevo a Russell por delante".