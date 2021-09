Tras un parón de dos años probando otras disciplinas como el Dakar, el WEC o la Indy, Fernando Alonso regresó a una Fórmula 1 completamente distinta a la que había dejado.

La FIA, comisarios de carreras y Michael Masi son mucho más permisivos y benévolos con ciertas acciones, como sobrepasar los límites de pista -o directamente salir de ella- al inicio de carrera.

Tras el Gran Premio de Austria, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 lanzó el primer aviso tras verse superado por Ricciardo y Leclerc después de que les hubiese adelantado en la salida: "Sorprendido/frustrado por la primera curva. Adelanté a Ricciardo y a Leclerc, se pasan por fuera y acaban séptimo y octavo. Está muy bien salirte de pista, te ahorras mucho tráfico, es interesante. Para siguientes carreras sé por dónde se puede salir y por dónde no".

"El nivel lo pone el Director de Carrera. Si un defensa toca el balón fuera del área, al siguiente partido lo hacemos todos. Es interesante, aprendemos cosas", añadió entonces.

Posteriormente, en Silverstone tras el Gran Premio de Gran Bretaña, Alonso lanzó el segundo 'toque de atención': "Siempre he sido un piloto limpio y lo seguiré siendo durante toda mi carrera. Me sentí un poco idiota respetando la regla. Si los árbitros no hacen nada, entendemos que nosotros también podemos jugar con las manos en el área".

Pues bien, ya en Sochi, el ovetense no ha dudado en aprovechar los vacíos que deja el reglamento para completar una mejor salida.

Las notas de Dirección de Carrera establecen que "un coche debe pilotar alrededor de esta selección de bloques como indican las flechas antes de volver a unirse a la pista en la curva 3" en relación a las salidas del trazado en la primera vuelta.

En la carrera del domingo, Fernando se saltó la curva 2, ganó ventaja utilizando la escapatoria y regresó a la pista por el camino de retorno marcado, ralentizando su ritmo y reincorporándose detrás del piloto que le precedía, que en este caso era George Russell (dejó atrás a Daniel Ricciardo y Lewis Hamilton, adelantados antes de completar la curva).

"Está muy bien salir por fuera de la pista porque te ahorras un mogollón de tráfico al comienzo de la carrera. Es interesante, ya sé para las próximas carreras por dónde puedo salir y por dónde no", señaló tras la carrera 'Magic', que se colocó cuarto sin riesgo de accidente, pero luego cedió terreno ante Stroll y Ricciardo.

Michael Masi no consideró que Alonso hubiese cometido alguna infracción y no hubo sanción alguna para un Fernando que terminó acariciando el podio tras completar una auténtica exhibición de pilotaje sobre mojado pasando a Ricciardo, Sainz, Pérez y Verstappen.