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6-1

El Barça olvida a PSG y Real Madrid y vuelve a disfrutar

Mantiene el liderato el equipo de Hansi Flick tras ganar con una gran goleada al Alavés en el Camp Nou: 6-1. Partidazo de Lamine Yamal y de Fermín.

Gol del Barça ante el Alavés Gol del Barça ante el AlavésGetty

Si habían sobrevolado las dudas en Barcelona sobre el proyecto de Hansi Flick y de este Barça que cayó con el PSG y el Real Madrid de manera consecutiva, el equipo azulgrana reaccionó a la perfección ante el Alavés: goleada escandalosa y liderato recuperado en Liga.

Necesitaba el Barça un golpe de efecto así. Había sido una semana demasiado dura. Con dos derrotas muy dolorosas. Pero volvió el de principio de curso, el de Raphinha como delantero centro y goleador, el de Fermín disfrutando entre líneas.

El brasileño abrió el marcador a pase de un Fermín inspirado. Él hizo el segundo con la ayuda de Antonio Sivera.

Y la fiesta en el acto inicial no se detuvo. Volvieron a disfrutar los de Hansi Flick. Raphinha y Lamine firmaron el tercero y el cuarto de la noche.

El 10, con muchísima clase, volvió a superar a Antonio Sivera en un uno contra uno. Era el quinto. Gordon, el sexto.

Una semana de mucha exigencia

Al Barça le llegan ahora dos partidos de mucho nivel. El primero en Champions ante el Aston Villa de Unai Emery. Y el próximo domingo el cuadro azulgrana visitará al Atlético de Madrid en el Metropolitano, un duelo por el liderato de LaLiga.

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