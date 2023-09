Pese a las continuas afirmaciones de Aston Martin sobre Singapur y sus muchas posibilidades, el choque de realidad en clasificación fue muy duro. El ritmo de carrera invita a soñar algo más, pero en la 'qualy' Fernando Alonso fue séptimo y gracias.

Mientras Lance Stroll volverá a partir último, en esta ocasión por un fuerte accidente en Q1, Alonso invitaba a pensar con algo más con buenas vueltas, pero en la Q3 se vio una dura realidad que no esperaban en Marina Bay: no estaban siendo tan competitivos como esperaban. Y es más doloroso al ver el bajo rendimiento de los Red Bull, con ambos fuera de la Q3 y Verstappen investigado.

Finalmente, el séptimo puesto fue lo máximo que se podía obtener y así lo afirmó Fernando Alonso a los micros de 'DAZN' tras la carrera: "Poco más podíamos sacar. La posición es la que es. Contento con la vuelta. Hemos sufrido, cambiamos un poco de los libres 3 a la qualy y hemos mejorado, pero no suficiente. Le he dicho a mi ingeniero que si me tenía dando vueltas toda la noche no la iba a volver a repetir (su mejor vuelta)".

Además, reconoció que 'duele' no poder ser los que aprovechen el pinchazo de Red Bull en Singapur: "Red Bull parece que este fin de semana es donde va a cojear y parece que no vamos a ser nosotros los que vamos a pescar después de esta todo el año ahí. No vamos a estar para aprovecharlo".

"Esto es como el Tour de Francia, son 22 carreras y tenemos a Hamilton justo delante en la parrilla y ese es mi objetivo para mañana, estar delante de él o perder los menos puntos posibles", concluyó.

Pese a esta negatividad del asturiano, la realidad es que el ritmo de carrera de Aston Martin sí está al nivel de sus rivales. Solo quedará ver si el '14' es capaz de solventar partir de una posición tan retrasada para poder optar a algo más.