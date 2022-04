El despido de Nikita Mazepin provocó la llegada de Kevin Magnussen a Haas durante los test de pretemporada de Bahrein. El piloto danés ha desvelado la curiosa bienvenida que recibió por parte de su nuevo compañero de equipo, Mick Schumacher.

"Sus primeras palabras para mí fueron: '¡Chúpame las bolas!'", ha indicado al medio 'Sport Bild'. El bueno de Mick escogió la misma frase que utilizó Magnussen en 2017 para Nico Hulkenberg, algo que ha parecido gracioso y original al danés.

Fue en el Gran Premio de Hungría cuando el actual piloto de Haas envió a Hulkenberg directamente fuera de la pista. En la rueda de prensa postrior a la carrera el alemán dijo: "Una vez más, el piloto menos deportivo de la parrilla".

Sin ni siquiera llegar a terminar de pronunciar la frase, apareció Magnussen y respondió: "Chúpame las bolas, cariño". La relación entre los dos pilotos de la escudería estadounidense es perfecta, tal y como ha confirmado el propio Magnussen.

"Mick tiene un gran sentido del humor. Desde ese momento tuve claro que tendríamos una buena relación. Mick es extremadamente agradable y muy relajado. No finge y no es distante. Eso no es habitual entre los pilotos de Fórmula 1. Lo respeto mucho", explicó.

"Es un gran piloto. Muchos dicen que solo está en la Fórmula 1 por su apellido. Eso no es cierto. Soportó la presión que conlleva su nombre y ha respondido", concluyó el piloto danés en unas declaraciones al citado medio.

En estos momentos todo son buenas caras en Haas. Tras un 2021 en blanco, esta temporada el equipo ya cuenta con los 15 puntos sumados por el propio Magnussen, y aunque Schumacher todavía está a cero, marchan octavos en la clasificación general del Mundial de Constructores.