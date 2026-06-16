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Presentación del Madring

El análisis que hace Carlos Sainz de 'Madring': "Un circuito con mucho carácter..."

El piloto madrileño correrá en casa en este Gran Premio y ya espera con ganas lograr un trofeo de podio: "Me encantaría tener uno de estos".

Madring

Faltan noventa días para el Gran Premio de España en el circuito de Madring. Y Carlos Sainz ha acudido en la mañana de este martes a la presentación.

Así ha definido el circuito: "Es espectacular. Un circuito con mucho carácter y mucha personalidad".

"Poder decir que voy a poder competir en un Gran Premio que está a veinte minutos de mi casa es increíble", dice el piloto de Williams.

Carlos no se ha cortado a la hora de tocar el trofeo. Y tiene claro cuál es su deseo para el segundo fin de semana de septiembre: "Me encantaría tener uno de estos".

Con este Williams no será fácil para llegar a ese objetivo, pero Sainz lo dará todo para lograr el mejor resultado en la carrera de casa.

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