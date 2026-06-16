Presentación del Madring
El análisis que hace Carlos Sainz de 'Madring': "Un circuito con mucho carácter..."
El piloto madrileño correrá en casa en este Gran Premio y ya espera con ganas lograr un trofeo de podio: "Me encantaría tener uno de estos".
Faltan noventa días para el Gran Premio de España en el circuito de Madring. Y Carlos Sainz ha acudido en la mañana de este martes a la presentación.
Así ha definido el circuito: "Es espectacular. Un circuito con mucho carácter y mucha personalidad".
"Poder decir que voy a poder competir en un Gran Premio que está a veinte minutos de mi casa es increíble", dice el piloto de Williams.
Carlos no se ha cortado a la hora de tocar el trofeo. Y tiene claro cuál es su deseo para el segundo fin de semana de septiembre: "Me encantaría tener uno de estos".
Con este Williams no será fácil para llegar a ese objetivo, pero Sainz lo dará todo para lograr el mejor resultado en la carrera de casa.
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