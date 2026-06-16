Ahora

Fórmula 1

El 'palito' del jefe de Williams al resto de equipos: "Nosotros ni vendemos coches ni bebidas..."

James Vowles, jefe del equipo Williams, recuerda que ellos son un equipo exclusivamente de carrera: "Amamos la F1, las carreras y formar parte de esto".

James Vowles y Carlos Sainz James Vowles y Carlos SainzGetty

El equipo Williams de F1, el equipo de Carlos Sainz, ha querido sacar pecho sobre su trabajo y lo ha hecho señalando al resto de equipos. Ha querido dejar claro James Vowles, el jefe, que ellos no están en la competición ni para "vender coches" ni tampoco para "vender bebidas".

"Nosotros no vendemos coches, no vendemos bebidas gaseosas. Estamos aquí porque somos un equipo de carreras. Estamos aquí porque amo la F1, amo las carreras y amo formar parte de esto", dice el jefe de Carlos Sainz y de Alex Albon en palabras que publica 'Motorsport' este martes.

Vowles deja claro que trabajan para los fans: "Y lo que eso significa es que, en realidad, el cliente real, el único cliente, sois vosotros. Todo gira en torno a los aficionados, es así de simple. Y esto es un agradecimiento".

"Sé que hemos tenido momentos difíciles, buenos y difíciles, pero gracias a todos por su apoyo y sigan apoyando. Gracias", dice el jefe del equipo de Grove.

También tiene unas palabras de agradecimiento para sus pilotos, que lo pasaron realmente mal en el Gran Premio de Barcelona - Catalunya: "Bien hecho a Alex y Carlos, realmente hicieron un trabajo fantástico todo el fin de semana para extraer todo lo que pudieron del coche".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Caso Leire Díez, en directo | La directora de la Guardia Civil: "No he participado jamás en ninguna trama contra la UCO, ni influenciada por Leire Díez ni nadie"
  2. La Mesa del Congreso tumba las enmiendas de Junts y PP que pedían votar para exigir elecciones
  3. El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de no declarar mañana sobre el origen de las joyas halladas en su despacho
  4. Las dudas tras el acuerdo entre EEUU e Irán: las minas amenazan a un estrecho de Ormuz que tardará semanas en recuperar su tránsito
  5. El juez ordena la detención de Mouliaá tras no comparecer en la causa por presuntas injurias y calumnias a Errejón
  6. Detenido en Burjassot (Valencia) un joven de 24 años por matar al logopeda de su hijo al sospechar que abusaba de él