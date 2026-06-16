El 'palito' del jefe de Williams al resto de equipos: "Nosotros ni vendemos coches ni bebidas..."

James Vowles, jefe del equipo Williams, recuerda que ellos son un equipo exclusivamente de carrera: "Amamos la F1, las carreras y formar parte de esto".

El equipo Williams de F1, el equipo de Carlos Sainz, ha querido sacar pecho sobre su trabajo y lo ha hecho señalando al resto de equipos. Ha querido dejar claro James Vowles, el jefe, que ellos no están en la competición ni para "vender coches" ni tampoco para "vender bebidas".

"Nosotros no vendemos coches, no vendemos bebidas gaseosas. Estamos aquí porque somos un equipo de carreras. Estamos aquí porque amo la F1, amo las carreras y amo formar parte de esto", dice el jefe de Carlos Sainz y de Alex Albon en palabras que publica 'Motorsport' este martes.

Vowles deja claro que trabajan para los fans: "Y lo que eso significa es que, en realidad, el cliente real, el único cliente, sois vosotros. Todo gira en torno a los aficionados, es así de simple. Y esto es un agradecimiento".

"Sé que hemos tenido momentos difíciles, buenos y difíciles, pero gracias a todos por su apoyo y sigan apoyando. Gracias", dice el jefe del equipo de Grove.

También tiene unas palabras de agradecimiento para sus pilotos, que lo pasaron realmente mal en el Gran Premio de Barcelona - Catalunya: "Bien hecho a Alex y Carlos, realmente hicieron un trabajo fantástico todo el fin de semana para extraer todo lo que pudieron del coche".

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