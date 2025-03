La crítica de Norris a McLaren tras no conseguir la 'pole' en China: "Es el coche más rápido, pero..."

Oscar Piastri y Lando Norris son los encargados de pilotar el que probablemente sea el coche más completo de la parrilla. McLaren es el máximo favorito para alzarse con la primera posición al término de la competición, aunque el manejo del monoplaza no está siendo del todo fácil para uno de ellos. Norris ha tenido algún que otro problema durante la clasificación, por lo que le ha costado caer hasta la tercera posición.

Tras finalizar la sesión, Lando ha entonado el 'mea culpa' y ha vuelto a ser duro con su rendimiento: "Siempre estoy decepcionado cuando no consigo la pole. He vuelto a cometer un par de errores y eso es algo que me preocupa este fin de semana".

Encontrar el punto exacto de la dirección del monoplaza no está siendo una tarea fácil para el ganador del Gran Premio de Australia, por lo que Norris ha señalado que es uno de los aspectos claves a mejorar: "Es el coche más rápido que hay, pero digamos que a veces es un poco complicado de llevar".

Los cambios realizados respecto a la primera carrera han favorecido a una escudería que ya de por sí aventaja al resto en velocidad. Lando ha hablado sobre el impacto positivo de estas modificaciones: "Hemos cambiado muchas cosas en el coche, porque tal y como estábamos no íbamos a ninguna parte. Nos aportaron mejoras en la clasificación y espero que nos las den en la carrera".

Pole para Piastri

Su compañero de equipo ha completado una gran sesión que le ha permitido lograr su primera victoria en una clasificación como piloto de F1. Norris no ha querido escapar la oportunidad de felicitar a Oscar: "Se la merecía porque ha hecho un gran trabajo durante todo el fin de semana. Es su primera pole y eso siempre es bonito".