Tras solo un año en Old Trafford después su regreso al Manchester United, Cristiano Ronaldo tendría en mente cambiar de aires para, a sus 36 años, seguir jugando la Champions League.

Los 'red devils', en plena reconstrucción tras la llegada de Erik ten Hag, quieren seguir contando con el portugués para volver a la máxima competición de clubes a nivel internacional.

Así lo ha dejado claro el técnico neerlandés en la primera rueda de prensa de la pretemporada antes de las giras veraniegas.

"Cristiano Ronaldo no está en venta, está en nuestros planes, no está con nosotros por cuestiones personales. Estamos planificando la temporada con Cristiano Ronaldo en nuestro equipo, eso es todo", ha explicado el ex del Ajax.

"Hablé con él antes de que saliera este tema. Tuve una buena conversación con él. No me ha dicho que se quiera ir...", ha añadido.

Paralelamente, preguntado acerca del interés 'red' en su expupilo De Jong, Ten Hag ha querido desentenderse del asunto.

"¿Frenkie de Jong? Nunca hablo de jugadores que tienen contrato con otros clubes. No voy a responder sobre Frenkie".