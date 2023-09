Alex Palou es bicampeón de la Indycar. Este fin de semana se llevó su segundo título con Chip Ganassi. El español es todo un ídolo en Estados Unidos y es consciente de que la puerta de la Fórmula 1 se le ha empezado a cerrar después de su salida de McLaren.

En una entrevista a 'Soymotor', Palou no ha sido muy optimista: "Por mi parte no podía hacer nada más, así que no creo que venga otra oportunidad, porque me estoy haciendo mayor para el mundo de la F1".

"Esperaremos, seguiremos ganando todo lo que podamos en IndyCar y si viene una oportunidad, será bienvenida... si no viene, no pasa nada, seguiremos intentando sumar victorias y campeonatos en IndyCar", ha comentado el piloto catalán.

Eso sí, deja claro que su "sueño" sigue siendo la F1 y que la puerta no está cerrada: "No se ha cerrado la puerta, para nada. Pero no es lo mismo tener 27 años y tener que esperar dos años más... que tener 21 años. No creo que se haya cerrado la puerta al 100%, pero tampoco estoy esperando a que llegue. Sé que el momento quizás ya ha pasado".

"Veremos, pero tampoco estaré esperando muy impaciente, estoy contento con la oportunidad que he tenido y he cumplido un sueño que tenía desde pequeño, que era conducir un Fórmula 1", ha expresado el campeón con Chip Ganassi.

Su salida de McLaren

Por otro lado Palou ha explicado los motivos por los que ha dejado McLaren. Básicamente, el equipo le cerró las puertas de correr en Fórmula 1 en el futuro.

"Es un lío que algún día espero poder explicar desde dentro, paso por paso y día por día, las opciones que teníamos y las que no. Pero está claro que tenemos las mejores herramientas que se podrían pedir en IndyCar", ha expresado Palou.

Y mientras su jefe...

Floyd Ganassi, dueño del equipo Chip Ganassi, confía en mantener al piloto español en la Indycar. "Palou estará en nuestro coche, lo puedo decir, seguro. Es un chico especial, lo notamos en su primer fin de semana, hace tres años, sabíamos que era especial", dijo Floyd tras el segundo título de Palou en la competición.