Alex Palou está cuajando una temporada histórica en la IndyCar. El de Ganassi podría convertirse en bicampeón en la próxima carrera y, por si fuera poco, el dominio que está mostrando este año es difícil de igualar.

Sin embargo, la gran temporada del español está quedando algo eclipsada por su polémica con el equipo McLaren. La realidad es que, tras anunciar de manera unilateral que no continuará trabajando con el equipo británico, McLaren le ha reclamado una indemnización de entre 20 y 30 millones de euros al piloto catalán.

Unas cifras estratosféricas que no han gustado nada a Palou. Y es que, en unas declaraciones que ha podido recoger 'Planet F1', Alex asegura que eso algo "simplemente triste": "Me hubiera gustado que se hubieran hecho las cosas de otra manera, pero no ha sido así".

"Honestamente, no lo entiendo. Algún día escribiré una historia, y tal vez un libro, para que todos sepan lo que pasó entre el 2022 y el 2023, cada mes", añade el de Chip Ganassi.

Asimismo, Palou ya se muestra tranquilo y asegura que todavía no es el momento de hablar las cosas: "Creo que tal vez después de la temporada pueda sentarme y explicar mucho más, no creo que ayudaría a nadie empezar ahora".

"Sólo estoy tratando de estar un poco más alejado de todo eso del año pasado y tratando de realmente ir a las carreras y concentrarme en las carreras", asegura.

"Sé todo lo que está pasando y no lo voy a desmenuzar, pero tampoco hay nada, ni mucho más de lo que puedo hacer allí, digamos. Así que sólo puedo perder la concentración en las carreras y todo eso", concluye Palou.