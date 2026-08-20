Fernando Alonso quiere dar guerra: "Ganar el tercer Mundial sería el sueño definitivo"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha afirmado que necesita "competir y sentir la adrenalina", aunque abre la puerta al Dakar y la Indy.

Restan poco más de cuatro meses para que el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin termine y aún se desconoce si el asturiano seguirá o no en Fórmula 1.

Sobre ello le han preguntado en la rueda de prensa previa al GP de Países Bajos y el '14' ha sido tajante: de una manera u otra seguirá ligado a los de Silverstone.

"No son las mejores reglas y no son los coches más divertidos, pero la Fórmula 1 es y siempre será mi vida. Estaré en este equipo, con un papel u otro, a largo plazo", ha señalado.

Eso sí, asegura que está a disposición de las necesidades del equipo: "No es cuestión de quién pilote el año que viene, o si piloto un año o tres más. Hablaré con Lawrence y Adrian de las necesidades de este equipo y si necesitan que pilote yo, lo consideraré y estaré feliz. Si soy más útil en otra posición, lo consideraré y seré feliz también".

A pesar de abrir la puerta a otras categorías en las que ya corrió en el pasado, Alonso afirma que su gran "sueño" sería volver a ganar el Mundial de Fórmula 1.

"Pero necesito pilotar algo, necesito competir y sentir la adrenalina, tengo otros desafíos como ganar el Dakar o intentar otra vez las 500 Millas o lo que sea. Y también ganar el tercer Mundial en Fórmula 1, que sería el sueño definitivo. ¿Es posible? No sé cuánto tiempo llevará alcanzar ese nivel de prestaciones en este equipo, no sé si estaré al volante pero todo eso está en mi cabeza", ha explicado.

"La edad no es un problema, sí la motivación, la diversión lo que quede por conseguir. Hay pilotos que no han subido al podio o que nunca ganaron una carrera o que sueñan con ganar el Mundial. Yo he cumplido esos objetivos pero tengo ambiciones más grandes", ha zanjado.