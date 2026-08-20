El plan de Fernando Alonso: un acuerdo "a largo plazo" con Aston Martin, pero quizá no como piloto

El asturiano dice que quiere estar "a largo plazo" en Aston Martin: "Si el equipo necesita que yo pilote, lo consideraré y estaré encantado de hacerlo".

Fernando Alonso seguirá en Aston Martin. Eso seguro. Pero quizá no como piloto. Así lo ha dicho este jueves en la previa del Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort. Asegura que si le piden que continúe pilotando, así lo hará al menos el año que viene.

Esto ha dicho Fernando: "La F1 es, ha sido y será siempre mi vida, y mi corazón está aquí. Seguiré en este equipo a largo plazo, ya sea en una función o en otra. Así que no se trata de mí, ni de quién pilotará el año que viene, ni de si pilotaré yo el próximo año o durante tres más... no lo sé".

Quiere reunirse con Lawrence Stroll y Adrian Newey: "Se trata de sentarme con Lawrence y con Adrian: si el equipo necesita que yo pilote, lo consideraré y estaré encantado de hacerlo".

"Si puedo aportar más valor desde otra posición, también lo consideraré y estaré igualmente contento", dice el piloto asturiano, que ha dicho que su decisión llegará "en semanas o meses".

"Lawrence viene este fin de semana a Zandvoort, así que me tomaré un café con él. Y si no en la fábrica cuando vaya a preparar Madrid en el simulador", detalla Fernando.

Insiste en esa reunión que tendrá con los jefes de Aston Martin: "También tendré que ir pronto a la fábrica para hacer simulaciones de Madrid, así que, si Lawrence o Adrian están por allí, tal vez me reúna con ellos también. Así que, quizás en las próximas semanas".

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