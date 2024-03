Mientras visten a Fernando Alonso con los colores de diferentes equipos, su mensaje va por otro cauce. Dice el asturiano, en la previa del Gran Premio de Arabia Saudí, que la primera decisión que debe tomar es si continúa o no en la Fórmula 1 el curso que viene.

Porque Fernando, al que le queda este año de contrato con Aston Martin, ya tiene 42 años y ha manifestado que con este ritmo de carreras se plantea dejarlo. En este 2024 el calendario alcanza los 42 fines de semana. Un récord absoluto para esta competición.

¿De qué depende su decisión de seguir o no? Así ha respondido este miércoles en Yeda: "Cómo me siento durante la primera ronda de viajes, los aviones, las diferencias horarias, de cómo me siento físicamente, cómo estoy de motivado. Creo que ese es el tema principal para mí...".

Alonso es feliz en la Fórmula 1. Es su gran pasión. Sea cual sea el resultado final. "Disfruto compitiendo. Me encantan las carreras. No importa si estoy luchando por una victoria, por el podio o por el duodécimo puesto. Me dedico al 100% a una carrera y a un equipo y, para hacer un compromiso para el futuro, necesito asegurarme de que puedo dar el 100% a ese equipo", expresa el bicampeón del Gran Circo.

Eso sí, quiere tener claro que en caso de seguir pueda competir al máximo nivel contra cualquier piloto de la parrilla: "Será demasiado egoísta por mi parte si firmo y estoy en la Fórmula 1 sólo por diversión. Si estoy aquí es porque quiero hacerlo bien, y en primer lugar, necesito hablar conmigo mismo para comprometerme".

"Creo que primero tengo que hacer un compromiso personal conmigo mismo para dedicarme unos años más y si estoy dispuesto a sacrificar de nuevo otras cosas en la vida. Una vez que tome la decisión conmigo mismo, entonces trataré de ver cuál es la mejor posibilidad que hay. Pero de momento no estamos en esa fase". ha sentenciado Fernando.

Sus palabras sobre Red Bull

Preguntado sobre esos rumores que vinculan su nombre con el de Red Bull, Alonso cree que sí está en la lista de candidatos: "Sí creo que estoy en la lista, es mejor estar en esta lista, porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otras".

Porque el verdadero terremoto de la Fórmula 1 llegaría en caso de que Max Verstappen cambiara de rumbo. Y es que el ambiente en la escudería de las bebidas energéticas está muy tenso, sobre todo entre Jos Verstappen y Christian Horner.