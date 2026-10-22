El biógrafo de Alonso adelanta el cansancio de Aston Martin con Honda: "Si no hay un paso adelante..."

Andy Benson, encargado de escribir la biografía de Fernando Alonso, cree que Aston Martin podría buscar un nuevo motorista la temporada que viene.

Aston Martin sigue confiando en Honda, pero la paciencia tiene un límite. Si la temporada que viene el motor japonés sigue estando en el tramo final de la parrilla, Lawrence Stroll podría tomar la decisión de cambiar de motorista.

Es lo que ha contado Andy Benson, biógrafo de Fernando Alonso, en la 'BBC': "No es un secreto que el propietario de Aston Martin exploró a principios de este año la posibilidad de abandonar Honda antes de decidir seguir con ellos tras su difícil comienzo de temporada".

Cree que el inicio de la temporada marcará un antes y un después: "Y aunque esto ya entra en el terreno de la especulación, no es difícil imaginar que Lawrence Stroll pueda retomar esa idea si Honda no da un gran paso adelante en rendimiento y competitividad durante el invierno".

¿Qué motores atraen a Stroll? Según la información de este medio, el dueño de Aston Martin se habría reunido tanto con Mercedes como con Ford, el motorista de Red Bull.

"En ese caso, sí, es probable que Red Bull y Mercedes fueran los fabricantes a los que se acercara. Y dado que Mercedes tiene la producción completa —y quiere reducir su suministro a dos clientes en lugar de tres para la próxima normativa de motores—, Red Bull sería sin duda una opción", explica el citado medio.

El inicio de la próxima temporada será clave. Honda está obligada a dar un salto adelante para darle a Fernando Alonso un motor que al menos pueda estar en la zona media de la parrilla de la Fórmula 1.

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