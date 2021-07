Fernando Alonso sigue dándole vueltas a lo sucedido con Sebastian Vettel en la Q2 del GP de Austria. En plena mejor vuelta, el asturiano vio cómo el ritmo lento del teutón entre las curvas 9 y 10 le destrozaba el giro y así también sus opciones de entrar en Q3.

Ante la prensa, después de sus palabras en 'DAZN', Alonso cree que se tiene que ser mucho más duro con las penalizaciones por estas cosas, y más cuando la FIA ya había avisado de que no se podía hacer lo que Vettel, y otros muchos, hicieron.

"En la vuelta previa de Vettel hubo tres o cuatro coches que le adelantaron en la última recta, y eso se lo puso más difícil. Eso no es una norma, puede suceder...", dijo Alonso antes de dejar su duro y claro mensaje.

Y es que lo que sí era una norma es lo de las curvas 9 y 10: "En las notas estaba escrito que no puedes ralentizar el ritmo ahí, y ahora ves a doce coches junto a Vettel que lo hacen. Es una penalización para los doce. También para Vettel, que no me dejo pasar".

"¿Pero qué pasa con los otros once? Estaba escrito que no puedes hacer eso", afirma Alonso.

Alonso pide más dureza en estos casos: "En la categoría top del automovilismo no puedes ver a diez coches esperando a cinco kilómetros por hora para empezar su vuelta. Hay que ser más duros con las penalizaciones".

"En el fútbol, las manos en el área son penalti. Aquí dice que no puedes ralentizar entre estas curvas. No sé si fueron once, doce o dieciséis, pero debería haber penalización", sentencia.

Fernando Alonso saldrá 14º en el GP de Austria, después de una situación con Vettel que le sacó de sus casillas, como se escuchó en su radio.

