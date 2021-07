Fernando Alonso se cabreó como pocas veces antes en la Fórmula 1. Desde hace mucho, muchísimo tiempo, no se ve al asturiano tan enfadado con lo que le ha pasado en la Q2 del GP de Austria. Todo, por Sebastian Vettel y por su Aston Martin. Todo, porque el alemán le destrozó por completo su vueltón que, muy posiblemente, le iba a permitir estar en Q3.

Pero no, no pudo ser. Iba mejorando, y mucho, su primer registro en los 15 minutos de segunda ronda clasificatoria. En el primero, la cosa no fue como a buen seguro esperaba, pero en el segundo sí, mejorando muchas décimas su crono... hasta el tercer sector.

Fue en la curva 9 cuando Alonso vio un coche delante de él. Era del de Vettel, que iba lentísimo. En vez de apartarse, Sebastian cambió incluso su trayectoria en el asfalto ante un Alonso que tuvo que levantar el pie y frenar para no llevárselo puesto.

"¡Pero qué cojones! Es increíble..."

Ahí se le estropeó la vuelta. Ahí, y por más que Vettel pidió perdón, de poco sirvió y de poco va a servir para que se lleve una hermosa sanción de tres posiciones.

Sin embargo, más puestos ha perdido Fernando, pues posiblemente estuviera en Q3 de no ser por Sebastian Vettel. Así pasó lo que pasó por radio.

"¡Pero qué coj***! Es increíble. Es increíble", dijo muy enfadado por radio a su equipo mientras hacia aspavientos desde el asiento del Alpine.

Alonso ya se las tuvo con Raikkonen

Ya lo había advertido la FIA, que ahí no se puede frenar... pero Vettel lo hizo. Y ya lo dejó caer Alonso en los Libres, cuando le pasó exactamente lo mismo con Kimi Raikkonen en los entrenamientos.

Esto no eran entrenamientos, y su vuelta de Q2, la que le habría permitido estar en Q3, no pudo ni tan siquiera completarse. Dos sectores en verde; uno en amarillo. Al final, 14º. Por culpa de Vettel.

