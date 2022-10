Sergio Pérez hizo "la carrera de su vida" en Singapur, tal y como dijo él mismo tras finalizar la prueba. El mexicano salía segundo y pasó a Charles Leclerc en la salida, que salía desde la pole. Desde ese momento, el de Red Bull estuvo por delante toda la carrera e incluso a pesar de sufrir una sanción de cinco segundos, se fue del país asiático con el triunfo.

"Estoy muy feliz, es una victoria muy especial. He tenido carreras difíciles recientemente. Si no hago dos podios seguidos, quizás porque soy mexicano, es la peor temporada posible y Red Bull debería dejarme fuera. No es por recordar lo bueno que soy, pero sí me gusta ser capaz de completar este tipo de actuaciones", dijo el mexicano tras la carrera.

Y es que en repetidas ocasiones Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha hablado de manera negativa sobre Pérez, a pesar de que el mexicano es el mejor segundo piloto de la escudería austriaca en las últimas temporadas.

"Tenía la carrera bajo control al principio, podía abrir hueco con los neumáticos intermedios. Esperaba que la pista se secara más rápido. Si George no hubiera puesto tan pronto los neumáticos de seco, seguro que lo hubiera intentado más gente mucho antes", añade.

Después, la pista estaba muy complicada: "La segunda parte de la carrera consistió en sobrevivir con los 'slicks', estábamos en unas condiciones muy pobres y era muy fácil cometer un error. Por eso, ganar esta carrera es muy especial".

Lo más difícil de la carrera para 'Checo'

En cuanto al momento más complicado para él durante la carrera, lo tiene claro: "Mantener detrás a Charles, especialmente después de la resalida, con media pista mojada y media pista seca, era muy difícil mantenerle bajo control. El ritmo de las últimas vueltas fue muy fuerte".

'Checo' Pérez fue sancionado con cinco segundos por no mantener la distancia con el coche de seguridad, pero aún así ganó la carrera, después de que él aumentara el ritmo y Leclerc lo bajara. El mexicano señaló que "el coche de seguridad iba muy rápido en algunas zonas y muy lento en otras".

Así pues, 'Checo' Pérez continúa tercero en el mundial de pilotos con 235 puntos, tan solo dos por detrás de Leclerc y con 32 de ventaja sobre el cuarto clasificado, George Russell. En el Mundial de Constructores, Red Bull sigue dominando con 576 puntos, teniendo 137 de ventaja con Ferrari.