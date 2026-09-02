Petróleo sí, democracia no: EEUU y Venezuela ensalzan su acuerdo petrolífero mientras Trump asegura que el país caribeño no está preparado para unas elecciones

El contexto El 28 de agosto, Donald Trump y Delcy Rodríguez firmaron un acuerdo petrolífero sin precedentes por el cual el país norteamericano lograba el control de más de 65.000 millones de barriles de crudo.

El 2 de septiembre ha sido calificado como un "día histórico" por la Casa Blanca tras la firma de acuerdos entre empresas estadounidenses, como Chevron y GE Vernova, y el Gobierno de Venezuela en materia de petróleo y electricidad. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, destacó que el pacto, respaldado por Donald Trump y Delcy Rodríguez, permitirá a EE. UU. controlar más de 65.000 millones de barriles de crudo. Se espera un aumento del 50% en la producción de crudo venezolano para 2027. Delcy Rodríguez defendió el acuerdo, enfatizando el diálogo creciente con Washington. Aunque Trump mencionó elecciones libres en Venezuela, afirmó que el país aún no está listo para comicios donde la oposición sea representada.

Un "día histórico". Así definen a este miércoles 2 de septiembre desde la Casa Blanca después de que varias empresas estadounidenses, entre ellas Chevron y GE Vernova, hayan firmado en Caracas varios acuerdos en materia de petróleo y electricidad, respectivamente, con el Gobierno de Venezuela.

"Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente (Donald) Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela", ha afirmado el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que ha defendido el pacto alcanzado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, el pasado 28 de agosto, por el cual el país norteamericano lograba el control de más de 65.000 millones de barriles de crudo.

Con este acuerdo, Wright prevé que la producción de crudo en Venezuela aumentará un 50% en 2027. "Yo dije desde el principio, cuando el presidente (Donald) Trump aprobó estas medidas, que en un plazo de 12 a 18 meses la producción venezolana aumentaría un 50%. Me reafirmo en esa predicción", ha dicho en una entrevista en la cadena 'CNBC'.

"Hoy la cifra (de producción diaria) supera los 1,2 millones de barriles al día. Creemos que para la primera mitad del próximo año superaremos ampliamente el millón y medio de barriles diarios, y que la producción venezolana superará los 2 millones de barriles al día para finales de esta década", ha detallado el secretario de Energía de la Administración Trump.

Delcy Rodríguez defiende el acuerdo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este miércoles el acuerdo suscrito con las dos empresas estadounidenses. Unas firmas que, asegura, demuestran que Caracas dialoga "cada vez más" con Washington.

"Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para (la) producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos, yo sé que es el objetivo del presidente Donald Trump", ha argumentado la sustituta de Nicolás Maduro.

Sin elecciones a la vista

Tras sellar el pacto petrolífero, Donald Trump ha asegurado que Delcy Rodríguez "quiere" que se celebren unas elecciones libres en el país caribeño tras la salida del poder de Nicolás Maduro por su arresto a manos del Ejército estadounidense en enero. No obstante, el magnate ha asegurado que el país todavía "no está preparado" para unos comicios libres en los que la oposición pueda estar representada por María Corina Machado o Edmundo González.

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