La preocupación de una leyenda del tenis por Novak Djokovic: "Así no puede continuar..."

Boris Becker, una de las mayores leyendas del tenis, dice que "le duele en el alma" ver a Novak sufriendo como lo hizo en la primera ronda del US Open.

Sin duda fue la sorpresa de la primera jornada del US Open: Novak Djokovic cayó eliminado en manos del argentino Mariano Navone.

Pero más allá de su derrota, lo verdaderamente preocupante fue la imagen que dejó: casi cinco horas de errores, de vómitos, de calambres musculares... y hasta de lágrimas.

En el mundo del tenis hay preocupación por las últimas actuaciones de Nole. Boris Becker, en 'Eurosport', ha dicho que "le duele en el alma" ver a un campeón de 24 Grand Slams pasándolo así de mal.

"Así no puede continuar, me duele en el alma. Tiene que pensar en el futuro", afirma Becker.

No le quiere decir directamente que se retire, pero sí lo deja caer: "Tengo una idea, pero no voy a decirla en antena. Tengo que pensarlo un poco más".

Según Becker, Novak tendrá que asumir tarde o temprano que su momento en el tenis ha terminado: "En algún momento esto se acaba, la cuestión es dónde das ese paso".

A sus 39 años Djokovic está llegando a su límite físico. Ya no puede competir en cinco sets y con el calor su rendimiento disminuye de manera evidente.

La gran pregunta es si será capaz de llegar al Open de Australia, en enero, o tendrá que rendirse y anunciar su retirada antes. Boris Becker, aunque no se lo ha dicho directamente, sí piensa que debe poner fin a una carrera de muchísimos éxitos.

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