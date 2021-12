¿Qué es más importante para un piloto de F1: el talento o el trabajo? Carlos Sainz afirma que se trata de una mezcla de los dos y se reivindica ante los que dicen que es rápido sólo por su trabajo.

"Parece que me he llevado la fama de trabajador, que yo solo voy rápido porque trabajo. Pero a un coche no te adaptas tan rápido sin talento", ha afirmado en declaraciones a 'As'.

"Por mucho trabajo que pongas, si no tienes talento no haces una vuelta rápida en clasificación. Por eso creo que es mayoría talento, y el resto lo pongo con trabajo", detalla el quinto clasificado del último mundial.

Siempre se ha destacado su trabajo, pero Sainz lo normaliza: "Hay muchos pilotos que también se están yendo a vivir cerca de la fábrica y echan horas parecidas a las mías. Otra cosa es que yo sea más pesado, o dedique más horas, pero no quiere decir que trabaje más, sino que es calidad de trabajo".

¿Cómo se imagina el próximo mundial?: "Me imagino dos extremos. Un equipo que lo clava, de repente, y gana con una ventaja seria. O el otro extremo, que es una temporada totalmente igualada, y es lo que quiero".

Al español le resta un año de contrato y ya ha hablado abiertamente de que las negociaciones están en marcha: "Teniendo en cuenta que me queda otro año de contrato, no tengo prisa".

"Es cierto que ahora mismo no me veo en otro sitio que no sea Ferrari a medio o largo plazo. Estoy contento aquí, disfruto mucho y me voy a casa después de cada carrera con una sonrisa y un orgullo por ser piloto de Ferrari. Y si a eso le añades buenos resultados, creo que no estaré mejor que en Ferrari en ningún sitio", finaliza.