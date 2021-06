Carlos Sainz ha salido muy satisfecho de la primera carrera en del Red Bull Ring. El piloto español cuajó una gran remontada saliendo 12º y acabando sexto. La buena gestión de los neumáticos y la adecuada estrategia del equipo hicieron volar a Sainz en el Gran Premio de Estiria. Sobre todo en un primer 'stint' en el que completó 41 vueltas manteniendo un ritmo muy alto y sin aire sucio.

"Con lo que estoy más contento es con el ritmo en aire limpio, conseguí bajar un segundo por vuelta y empecé a rodar con un ritmo más competitivo que McLaren y muy cerca de los líderes. Desde entonces, las sensaciones con el coche fueron increíbles y a simple vista parece mi carrera más completa desde que soy piloto de Ferrari por el ritmo y la gestión de neumáticos. El coche estuvo muy bien en carrera y estoy contento", afirma Sainz.

De no ser por el doblaje de Hamilton, el madrileño hubiera competido la quinta posición a Lando Norris. Su ritmo era bueno y recortaba un segundo por vuelta al de Woking. Sin embargo el doblaje de Hamilton y su posterior falta de velocidad hizo perder tiempo al madrileño en la batalla con su excompañero. Así lo explica Sainz.

"Fue un escenario muy, muy extraño. Salí de boxes con los duros y tenía muchas ganas de ir a por Lando, porque teníamos el ritmo. Desgraciadamente, tuve que dejar pasar a Lewis, porque me sacaron banderas azules mientras el duro entraba en temperatura, y a partir de ahí esperaba que Lewis se alejara" , explicó Sainz, que sin embargo vio como se acercaba cada vez más al heptacampeón. Lo que provocó que Ferrari mandase un mensaje a Mercedes para que Hamilton dejase pasar al '55'.

"Pero, por alguna razón, Mercedes tenía problemas con los neumáticos y yo era bastante más rápido que él. No quería hacer nada estúpido, ya que sé que está luchando por el campeonato e iba segundo. Tampoco quería comprometer su carrera, pero al mismo tiempo me estaba impacientando un poco porque veía que no alcanzábamos a Lando y que él no iba a doblarle. Así que en un momento, junto con mi equipo, encontramos la manera de transmitirle a Mercedes que sería muy amable por su parte que nos dejaran pasar", revela Sainz.

"Me puse en zona de DRS, nos dejaron pasar y pude volver a perseguir a Lando de nuevo. Perdí 15 vueltas detrás de Lewis, que fueron bastante importantes para poner a Lando bajo presión. Así que sí, esas 15 vueltas detrás de él, matando los neumáticos delanteros, tratando de ponerme en DRS, no fueron ideales", agrega el piloto de Ferrari.