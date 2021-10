Carlos Sainz ha logrado por primera vez el premio al 'Mejor piloto del día' gracias a una increíble remontada que tan solo se ha visto entorpecida por una mala parada en boxes.

El español cumplía la penalización por haber cambiado motor y salía desde la decimonovena posición pero ya desde la salida ha ido ganando una posición tras otra. Finalmente ha logrado terminar octavo tras haber remontado 11 posiciones sobre el asfalto, lo que le ha servido para ganar el premio a mejor piloto. "Ya era hora. Nunca me lo habían dado, ya les vale. Ahora ya estaremos parecidos Lando y yo", ha bromeado para los micrófonos de 'Dazn'.

Sainz ha terminado a cuatro segundos de Norris, algo que no hubiese pasado de no haber sufrido una parada de 8 segundos en boxes. Sin embargo, Carlos ha terminado muy feliz su carrera.

"No es un día para lamentarse. Hay tantas cosas positivas... Ese 'pit stop' nos ha impedido luchar la quinta o la sexta posición, pero no merece la pena lamentarse. Ha sido una carrera al ataque desde el principio, ha habido que arriesgar hoy, sobre todo al final. Era de los coches más rápidos en pista. Cuando he visto a Lando tan cerca sí que me he acordado de la parada", ha asegurado Sainz.

Además, el español ha estado a punto de lograr la vuelta rápida, y es que ha estado en lazando varios tiempo récord hasta que Bottas ha cambiado neumáticos y finalmente le ha arrebatado es punto extra: "Mercedes aquí es el coche. Conseguir la vuelta rápida hubiera sido perfecto, pero no íbamos tan rápido como Bottas".

Sainz está contento de haber minimizado con gran éxito la penalización por haber cambiado motor y ya mira con ilusión al final de la temporada. "Yo creo que hemos hecho perfecto en cambiar el motor aquí, más que esto no se podía hacer, así que ya de aquí a final de año con motor fresco, nuevecito para el final de temporada en el que las ultimas carreras han sido muy buenas.", ha zanjado el de Ferrari.