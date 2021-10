Piloto del día... y con razón. Con razón Carlos Sainz se llevó el premio. El 'MVP'. El ser el mejor de todos los que han corrido en el Istambul Park. De todo el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1. Lo fue y lo es no sólo por puntuar, sino porque lo hizo saliendo desde el penúltimo puesto en una carrera compleja en la que ni DRS se podía usar por estar mojado el asfalto.

Y es que cambió todo de su unidad de potencia. Lo cambió en el mejor escenario posible. En Turquía. En una pista en la que adelantar es posible y en la que viendo a Charles Leclerc cierto es que a Ferrari se le daba bastante bien. Así pues, desde el final hasta el comienzo, Sainz se ganó a pulso ser el mejor.

Con una salida brillante, sin riesgos y sabiendo que había 58 vueltas por delante. En cuanto todo se asentó, Sainz comenzó a tirar como un león. Dejó un total de, ojo, once adelantamientos. Once. Once para pasar de ser 19º a octavo sin DRS cuando pasó la bandera a cuadros.

De no ser por otra mala parada...

No hubo quien se resistiera a él de todos cuanto se pusieron a tiro. Y si no fue a más, sino sumó más puntos, fue porque en Ferrari la liaron de nuevo en la parada.

Fueron ocho segundos los que le tuvieron cambiando neumáticos. Ocho segundos que le dejaron tras Esteban Ocon, que ni paró en toda la carrera, con unos neumáticos que tenían problemas para coger temperatura.

Vuelta rápida... hasta que llegó Bottas

En cuanto cogió ritmo, se marcó vuelta rápida tras vuelta rápida hasta que Valtteri Bottas se la quitó cuando restaban dos giros para el final del GP de Turquía.

Sí, por eso fue el piloto de la carrera. El piloto del día. El mejor de todos. El 'MVP' de los 20 corredores. Mejor que Bottas; mejor que Leclerc. Sí. El mejor en Istambul Park fue Carlos Sainz.

