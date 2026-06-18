"Me puso una silla al lado y me explicó todo": Mari Boya y la ayuda recibida por Fernando Alonso

El joven piloto de la academia de Aston Martin ha reconocido el gran valor de los aprendizajes que está pudiendo incorporar del tiempo compartido con el asturiano durante el último año.

Mari Boya está disputando en 2026 su primera temporada en Fórmula 2. Lo hace con el equipo Prema Racing y desde su llegada a la academia de Aston Martin a mediados desde 2025 ha recibido ayuda de un Fernando Alonso muy implicado en el crecimiento del leridano.

Así hablaba del bicampeón mundial el joven piloto: "Ha sido el único ídolo que he tenido en mi vida. Estoy en este deporte gracias al fanatismo que ha tenido mi familia por él y todos los domingos era un ritual verle las carreras". Unas palabras de reconocimiento de Boya, que también aprovechó para comentar cómo es poder contar con un mentor como Alonso.

"Le estoy súper agradecido, también a todo el tiempo que dedica en mí", explicaba el español, como recoge 'Motorsport'. Entonces recordó uno de los momentos más especiales que ha vivido desde su llegada a la academia de Silverstone: "En fines de semana como el de México, cuando me invitó el equipo a estar ahí, (Alonso) me puso una silla al lado de su puesto con su ingeniero y me explicaba absolutamente todo".

Hablando sobre las charlas con Alonso, Boya dejó ver su fascinación con el piloto de F1, de quien quiso 'empaparse' lo máximo posible: "Sinceramente, cuando hablo con él pocas veces abro la boca. Es él el que va hablando y yo voy apuntándome mis cosas". Sin duda, una experiencia enormemente enriquecedora para el catalán, que también mostró su sorpresa con la forma de trabajar que tienen en el 'Gran Circo'.

"Estamos acostumbrados a trabajar con ingenieros, pero la manera que él trabaja la Fórmula 1 es completamente en otra órbita... Trabajan con absolutamente todo, detalles. La cantidad de botones que tocan durante una vuelta son cosas que no estoy acostumbrado", añadía Mari Boya para concluir.

Un bonito recuerdo el que mantiene el joven piloto de uno de los fines de semana más especiales de su aún corta trayectoria deportiva, pero que apunta a seguir creciendo y qué mejor mentor que Fernando Alonso para desarrollar su máximo potencial.

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