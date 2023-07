El futuro de Carlos Sainz pasa por Ferrari. Al menos, ese es el deseo del piloto madrileño, que ha querido zanjar en la previa del Gran Premio de Hungría los rumores sobre una posible salida del equipo de Maranello.

Tras un 2022 en el que no pudo plantar cara a Charles Leclerc, Sainz ha batido a su compañero de equipo en la primera mitad de la temporada 2023, presentando su candidatura a liderar el equipo y despejando buena parte de las dudas que había en Maranello el pasado invierno.

"Me siento, sinceramente, que estoy en el momento ideal de mi carrera para ser piloto Ferrari, porque tengo ganas", ha asegurado Carlos Sainz en declaraciones a 'Mundo Deportivo'.

El español asegura que las críticas que recibió la temporada pasada no le han afectado: "Podrían llegar a agotar, pero no a mí. Si no estás al 100% como estoy yo, o estás al inicio o final de tu carrera, podrían agotar. No te lo voy a negar. Pero yo estoy tan al 100% y tan contento de estar en Ferrari que el ruido no me agota ni me afecta porque no dejo que lo haga".

El '55' asegura que, tras dos años y medio, está totalmente aclimatado a Ferrari, donde quiere seguir corriendo más allá de 2024, cuando vence su contrato: "Mi prioridad, por supuesto, es continuar en Ferrari. No veo ahora mismo ningún sitio mejor en la F1 que no sea un equipo como Ferrari, que tiene la ambición de volver a ganar".

"Quiero ganar lo antes posible otra carrera y, a ser posible, luchar por un Mundial. Y como que los dos compartimos objetivo, si encima ese equipo es Ferrari, pues no veo por qué no continuar", aseveró.

Sainz mete prisa a Ferrari

Sin embargo, Sainz pide al equipo del 'Cavallino Rampante' que aclare su futuro lo antes posible: "Lo he dicho muchas veces: siempre me gusta ir a la última temporada de contrato sabiendo dónde voy a correr el año siguiente y esa será mi misma intención este año".

Por ello, pone una fecha límite para iniciar las negociaciones. "No estoy intranquilo. Sí que me he puesto una fecha, el invierno de este año, para intentar saber qué va a ser de mí, pero lo pensaré más a final de temporada, lo que me valdría y no para estar aquí y lo que puedo seguir ofreciéndole a Ferrari... simplemente estoy muy centrado en la temporada", ha explicado Carlos Sainz.