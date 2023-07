El seno de Ferrari ahora mismo es un caos. Entre la falta de resultados, las polémicas decisiones de estrategia y los rumores de salida de sus pilotos, la sede de Manarello no tiene una semana tranquila ni aunque haya un parón de carreras.

En las últimas semanas han circulado rumores que situaban tanto a Charles Leclerc como a Carlos Sainz fuera de la Scudería así como una información que apuntaba a que Alexander Albon podía llegar en sustitución del madrileño en 2024.

Esta información ha sido desmentida por Fréderic Vasseur, jefe del equipo Ferrari, en una entrevista concedida a 'Motorsport': "No sé de dónde salió esa historia. He tenido a Albon en el pasado, somos amigos. Si un periodista me pregunta si lo está haciendo buen trabajo, digo que sí. Eso no quiere decir que estoy interesado en ficharlo".

"Creo que Alex tiene contrato con Williams para 2024. Y el equipo está invirtiendo mucho, así que no hay problema", sentenció.

Esta información salió a raíz de un posible descontento de sus actuales pilotos con el equipo, algo que Vasseur también descartó: "Se cometieron errores, pero no hay razones. Puede pasar que se completen dos carreras seguidas sin bordarlo. Estoy seguro que estaban frustrados con su rendimiento. He hablado con ellos, pero todo está bien".

El dirigente francés está en su primera temporada al frente de Ferrari. Un momento temporal que destaca como clave para no realizar movimientos de fichajes esta temporada: "Fui claro con el equipo al comienzo de la temporada y también con los pilotos. Necesito conocer a todos, lleva meses. Todavía tienen un contrato de un año más. No es algo que haya que discutir ahora".

Pese a que tanto Sainz como Leclerc acaban contrato en 2024, Vasseur no está preocupado por ello y asegura que la renovación no es el primer objetivo de Ferrari: "Por supuesto que hablaremos de eso en el futuro, pero no es la primera preocupación. La prioridad, para todos, es centrarse en el equipo".

"No quiero que haya distracciones. Había un artículo en la prensa sobre Sainz en Sauber. Dejemos ya ese tema", concluyó.