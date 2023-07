Ferrari ha dado un paso adelante, pero insuficiente para poner en aprietos a Red Bull. Por ello Carlos Sainz ha puesto deberes a su equipo. La carrera es la clave. Los puntos se reparten el domingo y es ahí donde de momento el coche rojo está flojeando.

"Necesitamos seguir mejorando nuestra gestión de neumáticos y ritmo de carrera, esa debería ser la prioridad para mañana", dijo este viernes el piloto madrileño.

"Como ya hemos visto en las dos sesiones de hoy, el ritmo a una vuelta no ha sido demasiado malo. En general, estamos contentos con cómo han ido los entrenamientos libres, pero todavía nos queda algo de trabajo por hacer", insiste Sainz.

Y como Fernando Alonso, habla de las dificultades del viento: "Ha sido un día desafiante aquí en Silverstone. Los Libres 1 han sido complicados por el viento y las condiciones de la pista, pero hemos completado el programa y eso nos ha ayudado para la segunda sesión".

La degradación será fundamental

Lewis Hamilton celebró este viernes que los rivales de Mercedes tienen más degradación. "Las tandas largas no parecen ser demasiado malas y es algo positivo al menos. No se ha sentido genial, pero ha debido ser peor para el resto porque no eran tan rápidos o tenían más degradación que nosotros", dijo el piloto británico.

"Nos falta algo. Con el coche, estamos luchando por lo mismo, sigue siendo duro de pilotar y no importa la puesta a punto en cada circuito. George y yo hemos hablado sobre la puesta a punto y trabajaremos en ello durante esta noche para ser más fuerte mañana", sentenció el siete veces campeón del mundo.