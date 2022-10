Aunque Max Verstappen pueda ser campeón este fin de semana en Japón, aunque Red Bull haya sido muy superior en todo este 2022, en Ferrari quieren cerrar la temporada con al menos una victoria en las cinco carreras que restan. Carlos Sainz tiene muy claro que ese tiene que ser el objetivo.

El español sigue ganando confianza y afirma que está en "un buen momento". En declaraciones facilitadas por el equipo Ferrari se ha mostrado ambicioso: "He acabado varias carreras seguidas y no he tenido altos o bajos de rendimiento. Creo que en las dos últimas carreras hemos mejorado y creo que estamos un poquito más cerca de Red Bull de lo que lo estuvimos en Spa o en Zandvoort".

"El objetivo ahora es volver a ganar como equipo. Queremos volver a ganar una carrera antes del final de temporada", dice Sainz, quinto clasificado en el mundial de pilotos a un punto de George Russell.

Pero para ganar a Verstappen y a Red Bull los errores no deben aparecer: "Hay que ejecutar fines de semana perfectos, algo que también nos vendrá bien en el futuro. Tenemos un buen coche en todos los circuitos, pero hay que ser mejores que Red Bull en todos los aspectos si queremos ganar. Hace mucho que no ganamos, pero Suzuka puede ser una buena ocasión".

Le motiva el Gran Premio de Japón: "Todos hablan de las 'eses' del primer sector, pero a mí me gusta todo el circuito. Tiene curvas variadas, es estrecho y tiene escapatorias difíciles. Todo el circuito está bien hecho".

"He estado en Tokio un par de días para un par eventos y he tenido un par de encuentros graciosos con los aficionados japoneses. Estoy dispuesto a disfrutar mucho en uno de los circuitos que más me gusta, una pista de la vieja escuela como digo yo. Aquí las vueltas son mucho más especiales que en otro sitio", ha sentenciado.

Aunque Ferrari no ha podido competir con Red Bull y con Verstappen, en Maranello son conscientes de que este 2022 puede ser la primera piedra para construir un proyecto ganador en el futuro más inmediato.