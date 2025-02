Cambio de planes en Aston Martin y Fernando Alonso sale perjudicado: Stroll correrá la última sesión

La última jornada de los test de pretemporada de Baréin tendrán un giro inesperado en el box de Aston Martin. Estaba estipulado que Lance Stroll correría en la sesión matutina del viernes, pero tras pasar una indisposición durante la noche, Fernando Alonso correrá su sesión.

La afectación de Lance Stroll es leve por lo que el equipo ha decidido pasarle a la sesión vespertina. De este modo, Alonso cerrará la pretemporada de la Fórmula 1 a las 12:00 horas del viernes y no disputará la sesión de la tarde.

El anuncio del equipo publicado en sus redes sociales ha generado sorpresa y decepción a partes iguales. La última sesión de la pretemporada suele ser la más representativa para saber en qué punto pueden estar los equipos.

Además, en este momento se representan las condiciones de pista más semejantes a lo que se encontrarán los pilotos durante el Gran Premio. Por tanto, los equipos siempre apuestan por el corredor más experimentado de la dupla para extraer las conclusiones más precisas.

Definitivamente, Fernando Alonso cerrará estos test con más sombras que luces con su Aston Martin. Ya durante la jornada del miércoles fue el piloto que menos vueltas completó debido a una serie de problemas que tuvo el monoplaza. Se marcha de Baréin con sensaciones difusas de cara al Gran Premio de Australia.

Update on our lineup for the afternoon session:

Lance will return to the cockpit of the #AMR25 this afternoon to conclude #F1Testing for the team. 🤝 pic.twitter.com/824HJEzP8n