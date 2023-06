Desde que Fernando Alonso fichó por Aston Martin, las cosas no han hecho más que ir hacia arriba para el piloto asturiano. Se encuentra tercero en el mundial de pilotos con 93 puntos y puede luchar por cosas grandes. Sin embargo, las cosas para su ex equipo, Alpine, no van tan bien.

Cinco meses después de que el equipo francés finalizara su contrato con Fernando, Alpine se encuentra lejos de los objetivos propuestos a principio de temporada. Son quintos en el Mundial de Constructores con 35 puntos, los cuales contrastan con 93 que tiene Fernando Alonso.

Es por ello por lo que Juan Villadelprat, ex mecánico y ex jefe de equipo de F1, no ha dudado a la hora de atacar al equipo francés en unas declaraciones recogidas por 'Relevo'.

"Gran cagada de Alpine, de dejárselo quitar, la verdad sea dicha. Los franceses han sido siempre un desastre en este sentido [...] el potencial de Alpine es mucho mayor de lo que está demostrando", ha comentado Villadelprat.

La marcha de Fernando Alonso, clave

Simplemente hay que observar los puntos obtenidos por Fernando Alonso, que él solo ha conseguido 93, y el equipo Alpine, que entre sus dos pilotos suman 35 puntos, para darse cuenta de que la marcha del asturiano ha sido clave en el estado actual del equipo francés.

Villadelprat asegura que lo que necesita Alpine es "estabilidad", algo que con Alonso sí que tenían y que además, asegura, "lo que la dirección (de Alpine) está haciendo es crear inestabilidad".

Sin embargo, el ex jefe catalán tiene claro que la marcha de Alonso sí que le ha venido bien al propio piloto asturiano: "Fernando solo buscaba un coche con el que estuviera contento y que fuera competitivo, y él ahora mismo está a otro nivel".