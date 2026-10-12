"¿Dónde está Lance, dónde está Lance?"
La burla de Norris a Stroll en una discoteca cuando buscan "al mejor piloto" de Fórmula 1
Tras el Gran Premio de Singapur, Lando Norris salió de fiesta junto a Ollie Bearman y el canadiense fue el blanco de las bromas del piloto británico.
Dado que tras el Gran Premio de Singapur hay dos semanas de parón antes de que la Fórmula 1 retome la acción en Austin, algunos pilotos disfrutaron de cierto tiempo ocioso tras la carrera en Marina Bay.
Lando Norris y Ollie Bearman se quedaron en la ciudad para salir de fiesta y ambos protagonizaron un momento que se ha hecho muy viral en redes.
En la discoteca apareció un cartel con un mensaje que buscaba "al mejor piloto", y rápidamente un hombre señaló al piloto de Haas.
Fue entonces cuando el de McLaren, vigente campeón de Fórmula 1, se dirigió a Bearman para realizar una broma.
En concreto, una burla a Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin: "¿Dónde está Lance, dónde está Lance?". Llamativo cuando menos.
🚨ATTENTION Lando Norris and Ollie Bearman partying after the Singapore GP. Someone holds up a sign saying “To the best driver” And Norris shouts “Where’s Lance, where’s Lance” Has he not learnt the last few days by saying things such as “Some people don’t deserve to be in F1” and mocking a reporter, that this doesn’t come across very well. Lance may not be the best driver on the grid but have some decency atleast. #F1 #Formula1 #SingaporeGP— MV3daily (@MV3daily) October 11, 2026