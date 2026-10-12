La burla de Norris a Stroll en una discoteca cuando buscan "al mejor piloto" de Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Singapur, Lando Norris salió de fiesta junto a Ollie Bearman y el canadiense fue el blanco de las bromas del piloto británico.

Dado que tras el Gran Premio de Singapur hay dos semanas de parón antes de que la Fórmula 1 retome la acción en Austin, algunos pilotos disfrutaron de cierto tiempo ocioso tras la carrera en Marina Bay.

Lando Norris y Ollie Bearman se quedaron en la ciudad para salir de fiesta y ambos protagonizaron un momento que se ha hecho muy viral en redes.

En la discoteca apareció un cartel con un mensaje que buscaba "al mejor piloto", y rápidamente un hombre señaló al piloto de Haas.

Fue entonces cuando el de McLaren, vigente campeón de Fórmula 1, se dirigió a Bearman para realizar una broma.

En concreto, una burla a Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin: "¿Dónde está Lance, dónde está Lance?". Llamativo cuando menos.