Ahora

"¿Dónde está Lance, dónde está Lance?"

La burla de Norris a Stroll en una discoteca cuando buscan "al mejor piloto" de Fórmula 1

Tras el Gran Premio de Singapur, Lando Norris salió de fiesta junto a Ollie Bearman y el canadiense fue el blanco de las bromas del piloto británico.

Norris y Stroll Norris y StrollGetty

Dado que tras el Gran Premio de Singapur hay dos semanas de parón antes de que la Fórmula 1 retome la acción en Austin, algunos pilotos disfrutaron de cierto tiempo ocioso tras la carrera en Marina Bay.

Lando Norris y Ollie Bearman se quedaron en la ciudad para salir de fiesta y ambos protagonizaron un momento que se ha hecho muy viral en redes.

En la discoteca apareció un cartel con un mensaje que buscaba "al mejor piloto", y rápidamente un hombre señaló al piloto de Haas.

Fue entonces cuando el de McLaren, vigente campeón de Fórmula 1, se dirigió a Bearman para realizar una broma.

En concreto, una burla a Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin: "¿Dónde está Lance, dónde está Lance?". Llamativo cuando menos.

Las 6 de laSexta

  1. Insultos, pitos y abucheos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile del 12 de octubre
  2. Así están a la izquierda del PSOE a tan solo unos días de la fecha límite para registrar coaliciones
  3. Buques de guerra de Marruecos entraron en aguas de Ceuta durante la entrada masiva de migrantes
  4. Irán se ofrece a "facilitar el diálogo" entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen
  5. El papa León XIV descubrió el nódulo en el pulmón "tras un control de rutina": "Está en una fase muy inicial"
  6. Miguel Ríos aún tiene mucho que reivindicar dentro y fuera de los escenarios: "No tuve conciencia política hasta que llegue a Madrid"