La expectación no paraba de crecer en la tarde de este lunes conforme se acercaba la hora de la presentación del Alpine A522. La apariencia del monoplaza, combinando azul y rosa, y los distintos elementos 'ad hoc' furto del nuevo reglamento, despertaban la atención del mundo de motor, que tenía sus ojos puestos en París hacia las seis y media de la tarde.

Casi a la vez que arrancaba la presentación, a los pies de la Torre Eiffel lucía el coche tapado, aunque el 'despiste' de un trabajador descubrió el rosa en el alerón delantero.

Las elucubraciones comenzaban a dispararse y todo el mundo daba por hecho que el clásico color del nuevo patrocinador, BWT, predominaría en todo el coche.

Sin embargo, Alpine (o 'Alpink') se guardaba un as en la manga: un segundo coche que destaparían al final de la propia presentación, más del estilo de los monos de Fernando Alonso, Esteban Ocon y Oscar Piastri, que impactó a todos.

Mayormente azul y con detalles rosas, el Alpine A522 ha gustado mucho, pero no será el que veremos en el arranque de una temporada que se prevé más que emocionante con la nueva normativa.

En los dos primeros Grandes Premios del año en Baréin y Arabia Saudí, los de Enstone rodarán con el monoplaza rosa, mientras que el resto de la campaña volverá el clásico azul.

One more thing… 😏 Why have one livery, when you can have ✌️ Introducing our BWT season opener spec livery.#A522Launch pic.twitter.com/demeoTcqvu