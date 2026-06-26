MotoGP
Bastianini no entiende la decisión de Ducati con Marc Márquez y Pedro Acosta: "Sin pilotos italianos..."
El ex de Ducati cree que la marca está perdiendo su esencia al no tener pilotos italianos en su alineación de cara a la temporada 2027.
No hace mucho Enea Bastianini y Pecco Bagnaia lideraban el equipo Ducati. Dos italianos en un equipo italiano. Eso cambiará radicalmente en 2027: serán dos españoles los que vistan de rojo. A Marc Márquez le acompañará un Pedro Acosta que acaba de ser fichaba por la escudería de Bolonia.
Y ese movimiento no gusta a Enea Bastianini. El ex de Ducati, en palabras que publica 'Motosan', dice que hay dudas con esta alineación porque ninguno de ellos es de origen italiano: "Varias cosas han cambiado en el equipo...".
"En 2024, Ducati tomó su propia decisión, abandonando un proyecto para centrarse en otro. Desde entonces, creo que varias cosas han cambiado dentro de Ducati. Antes, había muchos pilotos italianos en el equipo Ducati, yo incluido, así que imagino que había estrategias muy específicas detrás de ello. No sé exactamente por qué se tomaron ciertas decisiones, pero entendía que habría cambios", dice el ahora piloto de KTM.
Entiende que quieran a los mejores pilotos, pero cree que se debería haber apostado por un italiano: "Todos siempre quieren ser los mejores, y un fabricante como Ducati quiere entender quién puede ser el mejor piloto posible para su moto. Sin embargo, creo que algunas situaciones se manejaron de una manera peculiar. Si no queda ni un solo piloto italiano, es obvio que hay dudas. Todo esto podría sugerir que algo no funcionó como debería, pero no me corresponde a mí juzgar esas decisiones".
A pesar de ello, coincide en que Ducati ha formado un auténtico equipazo: "Marc es un tipo que nunca se rinde, y Pedro me parece muy parecido. Pero, como decía, habrá muchos cambios en el equipo, y creo que el año que viene será muy divertido".
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