Ya es oficial la llegada de la Fórmula 1 a Madrid a partir de 2026. Precisamente hasta ese año tiene contrato Barcelona. Y la intención de los organizadores es renovar... incluso poniendo encima de la mesa el cambio de nombre del Gran Premio.

Porque el Gran Premio de España estará en Madrid y Barcelona podría llamarse de otra manera. Así lo ha reconocido Roger Torrent en 'RAC 1': "Nosotros tenemos contrato hasta 2026, incluido, y estamos trabajando, como ayer dijo el propio Stefano Domenicali, en una prolongación de este contrato que nos permite tener muchos años más la Fórmula 1 a Cataluña".

"Estamos hablando, hace tiempo que estamos hablando, pero seguimos nuestros propios ritmos. La relación entre la Fórmula 1 y la Cataluña la decidirán sólo la Fórmula 1 y Cataluña, no hay ningún elemento que nos haga ir más rápido o que nos someta a más presión. Es una relación positiva, excelente, que dura años", expresa el catalán.

Incide en el asunto del cambio de nombre. Algo fundamental tras la presentación de Madrid: "No es ningún secreto que nosotros hemos estado siempre abiertos a un cambio de nombre, es una cuestión que no nos preocupa y que no es urgente, no nos preocupa".

"De aquí a 2026 iremos hablando, pero lo importante es que celebremos el Gran Premio hasta 2026. Haremos los mejores grandes premios de la historia que se hayan hecho, estamos convencidos, y serán la mejor garantía de la relación de futuro, que llegará con el nombre que sea", ha completado.